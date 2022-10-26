До центру Москви стягнули велику кількість військових: у чому причина

У центрі Москви сьогодні ввечері помітили велику кількість військових, силовики навіть перекрили вулицю. Мотиви цих дій москвичам не пояснили.

Про це повідомила низка російських ЗМІ. Зазначають, що до будівлі Ради Федерації на Великій Дмитрівці прибула велика кількість військових, пригнали навіть бронетранспортер.

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Ба більше у телеграм-каналах з'явились відео, де можна видно колону військової техніки, людей у військовій формі та з автоматами.

Рух на вулиці перекрили. З чим саме пов'язане прибуття військових, невідомо, – йдеться у повідомленні.

Водночас російські ЗМІ повідомляли, що Федеральна служба охорони попередньо анонсувала навчання на території будинку уряду, ради федерації, держдуми та комплексу будівель адміністрації президента.

Згідно з планом, навчання мають відбутися з 25 по 27 жовтня.

До слова, останнім часом у Москві усе частіше спостерігають подібне. Колони техніки та військових уже, наче, не дивують москвичів.

У Москві почались арешти військових

У російській столиці розпочався комплекс "заходів" проти військових. До Москви увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського – "еліти" росгвардії.

Вже відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.

Росіяни в мережі стверджують, що це внутрішні сварки верхівки. Окупанти жаліються, що, поки вони воюють, хтось у Кремлі ділить владу.

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