До Німеччини прибули американські військові

Перші американські військові прибули до Німеччини 4 лютого. Вони створять штаб для підтримки десантників, яких згодом перекинуть в Польщу.

Що відомо про військових США у Німеччині

США відправила у Німеччину перших з обіцяних 2 тисяч своїх армійців. Вони прилетіли в країну на військовому літаку.

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Це перші з 2000 солдатів, які прибули в Європу після оголошення Пентагоном про перекидання додаткових сил з США в Європу для підтримки наших союзників по НАТО,

– мовиться у повідомленні.

Бійці 18-го повітряно-десантного корпусу прибули у Вісбаден. Вони створять штаб Об'єднаної оперативної групи в Німеччину для підтримки 1700 десантників, призначених для перекидання в Польщу.



Американські військові прибули у Німеччину / Фото Командування армії США Європою та Африкою

Зауважимо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак ще раніше подякував США за рішення про відправлення військових. Він назвав це "потужним сигналом солідарності".

Байден відправляє свої війська у Європу

Президент США Джо Байден вирішив перекинути свої війська у країни НАТО, які межують з Україною. Все через побоювання держав на тлі скупчення російських військ біля кордонів України. Сам очільник Білого дому назвав це рішення послідовним кроком, який повністю відповідає тому, про що він раніше попереджав Володимира Путіна.

Відомо, що 2 тисячі бійців вирушать у Польщу, а ще кілька тисяч у південно-східні країни НАТО, зокрема й Румунію.

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