До Одеси прибули евакуйовані жителі Херсона

У Національній поліції України повідомили, що 14 квітня 2022 року до Одеси прибули жителів Херсона.

До евакуації громадян були залучені поліцейські Одещини. Вони розповіли, що ставилися до кожного, мов до члена власної родини.

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Усі сімʼя, які врятували з Херсона, поїхали у безпечні притулки. Там на них вже чекають зі всім необхідним, підтримають та допоможуть влаштуватися на новому місці.

Дивіться світлини з евакуації людей:

"А одного дня вони обов’язково повернуться до своїх домівок, адже по-іншому й бути не може", – додали в Національній поліція України.

Дивіться відео з Одеси:

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