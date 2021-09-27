До парламенту Німеччини вперше увійдуть трансгендерні жінки

До німецького парламенту вперше увійдуть дві трансгендерні жінки. Це представниці партії "Зелених" – Тесса Ганзерер і Ніке Славік.

Славік емоційно відреагувала на цю новину у соцмережі. Зізналася, що досі не може повірити в історичні результати виборів.

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Політикиня наголосила: сподівається, що у політичному житті розпочинається нова епоха, пов'язана з людською самоідентифікацією. До виборів Славік працювала науковою асистенткою у 2 депутатів від "Зелених".

Ганзерер раніше обіймала посаду у регіональному парламенті у Баварії. Політикиня планує виступати за захист клімату і прав сексуальних меншин.

Результат голосування Ганзерер назвала ознакою відкритого і толерантного суспільства.

Результати виборів до Бундестагу

Вибори до Бундестагу відбулися 26 вересня 2021 року. Явка виборців становила 76,6%. Офіційні результати виборів оголосять 15 жовтня 2021 року у Берліні.

Як розподілилися голоси виборців