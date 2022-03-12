До переговорного процесу мають бути залучені інші лідери, довіряти Росії не можемо, – Зеленський

Україна намагається зупинити війну з Росією дипломатичним шляхом. Відбулися три раунди переговорів делегацій та зустріч глав МЗС у Туреччині. Україна хоче, щоб до переговорного процесу були залучені інші світові лідери.

Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він прокоментував переговори з Росією.

За словами Зеленського, "зараз вони почали про щось говорити, а не тільки кидати ультиматумами". Президент назвав це "принципово іншим підходом" і він повинен бути таким.

Глава держави зазначив про недостатнє залучення західних партнерів.

Якщо ми говоримо про пункти щодо гарантій безпеки нашої держави, то просто довіряти Росії в Україні вже не зможуть після такої кривавої війни,

– сказав Зеленський.

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