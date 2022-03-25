До перемоги заживе, – військовий кореспондент Цаплієнко розповів, що зазнав поранення

Андрій Цаплієнко 25 березня повідомив, що зазнав невеличного осколкового поранення. Деталей про своє самопочуття військовий кореспондент не розповів.

Від першого дня повномасштабного вторгнення Цаплієнко оперативно висвітлював події. Військовий кореспондент розповідав, що наразі життя – на сторінках підручника історії. Саме тому він намагався зафіксувати кожну мить драматичних історичних подій.

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Дострибався. Маю невеличке осколкове. Лікар пообіцяв, що до перемоги заживе,

– розповів Цаплієнко.

Українці у коментарях написали багато теплих слів. Люди бажають Цаплієнку найшвидшого одужання.

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