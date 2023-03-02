До Петербурга вночі знову рухався "літальний об'єкт" на величезній швидкості, – ЗМІ

В ніч проти 2 березня до Санкт-Петербурга нібито прямував невідомий "літальний об'єкт". Він рухався зі швидкістю 200 кілометрів на годину.

Через "літальний об'єкт" окупанти оголосили сигнал "Режим". Про це пишуть росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Росіянам знову ввижаються "літальні об'єкти"

Ворожі ЗМІ зазначили, що вночі над Виборгом через невідомий "літальний об'єкт", що нібито "рухався у напрямку Петербурга" оголошували сигнал "Режим". Він передбачає вимогу залишити повітряний простір Росії.

Близько о пів на одинадцяту ворожа ППО зафіксувала "повітряну ціль" в районі Виборга на висоті 7 тисяч метрів, що рухається зі швидкістю 200 кілометрів на годину. Що ж саме це було, росіяни з'ясовують.

Вранці російське інтернет-видання повідомило, що виявлення невідомої повітряної мети в небі над районом Виборга може бути пов'язане з тим самим астрономічним явищем зближенням Венери та Юпітера. Ймовірно, мету було виявлено візуально. Також росЗМІ зазначили, що в органи правопорядку ввечері та вночі знову "посипалися заявки про дивні кулі, що світяться в небі". Що росіяни бачили у небі над Виборгом / росЗМІ

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Україна не б'є по Росії

Напередодні у різних містах держави-агресорки повідомляли про "бавовну", яка спричинила чимало проблем. Радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що Україна не завдає ударів по території Росії. Ми лише ведемо оборонну війну, щоб деокупувати всі свої території.

Окрім того, Подоляк констатував, що в Росії наростають панічно-дезінтеграційні процеси. Це, власне, є одним з тих чинників, що сприяють збільшенню внутрішніх атак на об'єкти інфраструктури. І відбувається це з боку невідомих літальних апаратів.