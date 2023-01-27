На Одещині руйнування дуже значні: до планових відключень світла не повернуться до кінця січня
Джерело:ДТЕК
Під час чергової масованої ракетної атаки росіяни завдали значних пошкоджень критичній інфраструктурі Одеської області. Тому в регіоні вже другу добу діють екстрені вимкнення світла.
Енергетики зазначають, що руйнування дуже значні. Роботи з відновлення можуть тривати до кінця січня.
До теми Після масованої атаки є суттєві пошкодження, – Укренерго про ситуацію зі світлом
Одеситам дають світло по кілька годин
За інформацією ДТЕК, до завершення ремонтних робіт Одеська область не зможе повернутись до стабілізаційних графіків.
Зараз докладаємо максимум зусиль, щоб давати світло жителям Одеси та прилеглих населених пунктів хоча б по декілька годин на добу,
– йдеться у повідомленні.
Зазначають, що менш складна ситуація з електропостачанням наразі в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському, Роздільнянському, Березівському та Подільському районах. Жителі цих районів мають дещо кращу ситуацію – там вдається давати світло приблизно 4 години на добу.
Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожої атаки.
Обстріли Одеської області: що відомо
- Внаслідок масованої атаки 26 січня є влучання та пошкодження декількох об'єктів енергетичної інфраструктури.
- Через ракетну атаку є також значні проблеми з електропостачанням. В Одеській області 26 січня діяли екстрені відключення електроенергії.
- Речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону заявив, що ситуація із забезпеченням електроенергією побутових абонентів є вкрай складною. Енергетики та ремонтні бригади вже розпочали ліквідацію наслідків ударів.
- Зауважимо, що ще до чергового масованого удару по Україні ситуація на Одещині була не найкраща. У ДТЕК повідомляли, що жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії, оскільки у регіоні встановлені низькі ліміти.
- У домівках людей світло є лиш по 6 годин. Річ у тім, що встановлені Укренерго ліміти покривають тільки 48% усіх потреб Одещини, з яких лише 15% можна надати населенню та бізнесу.