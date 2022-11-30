До посольства України в Іспанії прислали конверт з вибухівкою: перші подробиці від МЗС

У Мадриді біля посольства України 30 листопада прогримів вибух. У Міністерстві закордонних справ розповіли перші подробиці про інцидент.

З'ясувалося, що у дипломатичне відомство надійшов конверт всередині якого була вибухівка. Про це журналістам 24 каналу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Кулеба доручив посилити безпеку всіх посольств

Конверт вибухнув у руках коменданта, коли той його оглядав. Постраждалий зазнав незначних поранень і його госпіталізували. Інші працівники посольства не постраждали.

Через це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх посольств.

Міністр звернувся до іспанського колеги, щоб вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову. На місці вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічна служба,

– повідомив Ніколенко.

Він додав, що хто б не стояв за організацією цього вибуху, залякати українських дипломатів не вдасться.

Зауважимо, вибух пролунав близько 13:15 за місцевим часом. Поліцейські вже оточили посольство. За даними ЗМІ, Національний суд взяв на себе розслідування інциденту.

Напередодні Іспанія анонсувала ППО для України

29 листопада Кулеба зустрівся з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбарасем. Розмова міністрів відбулася в межах саміту НАТО. На ній урядовці обговорили захист України від російських обстрілів. У підсумку глава МЗС Іспанії пообіцяв Україні нові системи ППО та генератори.

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