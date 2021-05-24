Можуть застосувати тортури, – до Протасевича і його дівчини не пускають адвокатів

24 травня 2021 , 11:48
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Джерело:

Укрінформ

До затриманого у Мінську журналіста Романа Протасевича та його дівчини – Софії Сапеги – не пускають адвокатів. Наразі захисники навіть не знають, де білоруські силовики утримають закоханих.

Олександр Добровольський – радник Світлани Тихановської – розповів, що Протасевичу висунули звинувачення по 3 кримінальних статтях. Журналісту інкримінують організацію масових заворушень, порушення громадського порядку та розпалюванні соціальної ворожнечі.

Актуально Романа Протасевича визнали політв'язнем

За словами Добровольського, Протасевич може перебувати у СІЗО КДБ.

Нічого незвичного для Білорусії не буде. Так, як і всіх, його намагаються заставити себе обмовити, сказати все, що він знає. До нього можуть застосовувати тортури,
– розповів радник Тихановської.

Водночас Сапезі наразі жодних звинувачень не висунули. Добровольський сподівається, що за деякий час до дівчини пропустять адвокатів. 

Для оплати захисників вже зібрали понад 5 тисяч євро.

Деталі від Добровольського

  • Білоруська опозиція планує здійснити міжнародний тиск на режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. 
  • Тихановська вже запланувала зустрічі з міністрами закордонних справ Польщі, Литви, Португалії, Франції, Німеччини. Окрім того, білоруська опозиція планує подати скаргу у Міжнародну організацію громадянської авіації.
  • Опозиціонери також форсують ухвалення четвертого пакета санкцій – до нього збираються додати людей, які несуть відповідальність за інцидент з Протасевичем. 
  • Окрім того, опозиціонери комунікуватимуть з Білим домом.

Затримання Протасевича: головне

  • Ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську.
  • Літак, на якому журналіст повертався з Афін до Вільнюса, раптово примусово посадили у столиці Білорусі. Офіційна причина – нібито повідомлення про замінування. Хоча жодної вибухівки у літаку не знайшли.
  • Протасевича затримали. 
  • Коли літак нарешті приземлився у Вільнюсі, на борту не було 6 людей: 4 росіян та 2 – білорусів. 
  • Рідні Протасевича переконані, що це була спецоперація. Її мета – затримати журналіста. 
  • Через інцидент з Протасевичем міжнародні авіакомпанії скасовують польоти над Білоруссю.
Автор: Мар'яна Бекало