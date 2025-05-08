"Раптово одужали": чим Путін заманив на 9 травня Сі Цзіньпіна, Вучича та Фіцо

На урочистості з нагоди 80-річчя закінчення Другої світової війни до Москви приїхали лідери країн, зокрема, глава Китаю. За його візит на парад 9 травня Росії доведеться щедро відплатити.

Про це у розмові з 24 Каналом розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зазначивши, що Сі Цзіньпін приїхав до Москви підготовленим та знає, що саме просити у Кремля. Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати представникам різних країн безпеку під час їхніх поїздок у Москву на парад 9 травня. За словами президента України, це є відповідальністю Росії.

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Поставили на візит до Москви дуже багато

Романова припустила, що Сі Цзіньпін попросить доволі високу ціну за свою присутність на параді 9 травня і за те, що він буде "живим щитом" для Владіміра Путіна.

Водночас президент Лаосу, мабуть, нічого не отримав, тому раптово захворів на ковід. Проте президент Сербії Олександр Вучич та прем'єр Словаччини Роберт Фіцо раптово одужали, напевно отримавши щось замість цього,

– підкреслила вона.

Зокрема Вучич поставив на цей візит до Москви дуже багато. До цього він три роки, яка відзначила Романова, ухилявся від токсичних обіймів Путіна. Також йому пригрозив Євросоюз, що у разі його приїзду до Росії, процес вступу Сербії до ЄС значно ускладниться.

Тому він напевно отримає дещо більше за свій приїзд на парад, і ми дізнаємось про це дуже швидко. Вучич одразу після візиту до Москви розповість, що він у неї виторгував. Та сама ситуація і з Фіцо,

– впевнена голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Водночас в Москві в ці дні, за її словами, відбувається повний хаос. Практично заборонений мобільний інтернет, немає можливості заплатити в магазинах за допомогою телефона, навігатори в машинах не працюють. Також колапс в аеропортах – неможливо вилетіти з Москви.

Тому, на думку Ольги Романової, невідомо, як на тлі цього Путін буде говорити на параді 9 травня, що він "усіх переміг".

На думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа" Валерія Клочка, одна з цілей візити Сі Цзіньпіна до Москви – продемонструвати, що Росія залишається під контролем Китаю. Глава КНР у такий спосіб показує, що й далі підтримуватиме Москву і тому вона не поспішає розривати зв'язки з Пекіном.