Хочуть позбутися неугодних: "вагнерівці" вже рекрутують політичних в'язнів із Чечні

Російські військові продовжують зазнавати нищівної поразки на фронті. Лише офіційна статистика свідчить про 700 – 800 знищених бійців за добу. Тож "гарматне м'ясо" потрібно поповнювати.

Так, у ПВК "Вагнера" вирішили набирати до свого війська не лише в'язнів з Росії. Вони пішли далі, розширивши географію. Як зазначили у розвідці, лави "вагнерівців" поповнюватимуть ув'язнені з Чечні.

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У Чечні прагнуть позбутися неугодних

Слід розуміти, що мовиться про те, що у Чечні набиратимуть здебільшого не крадіїв та убивць. Рекрутуватимуть засуджених за політичними мотивами. Себто таким чином у країні зможуть, так би мовити, убити двох зайців:

поповнити лави "Вагнера";

позбутися тих, хто може бути небезпечним для країни.

За наявною інформацією вербування до ПВК "Вагнера" триває у:

колонії-поселенні №3 міста Аргун;

виправній колонії №2 селища Чернокозове (Наурський район).

У розвідці додали, що явище набуває масового характеру. Відомо, що з обох цих колоній "мобілізували" понад 50 в'язнів. Більшість з них сиділи за ґратами через справи, які були сфабрикованими.

Щоб уникнути розголосу проводиться також робота зі співробітниками колоній. Їм пояснюють про важливість того, щоб інформація про вербування не стала відома загалу.

Яка зараз ситуація з ПВК "Вагнера"