До Ради можуть пройти аж 8 політсил: серед них партії Притули та Разумкова
Джерело:"Рейтинг"
Станом на лютий до Верховної Ради мають шанс пройти аж 8 партій. Лідерами залишаються "слуги", однак їх підтримка дещо впала. Тим часом "Європейська солідарність" майже наздогнала показники монобільшості.
Крім того, до парламенту можуть пройти і "новачки". Зокрема, п'ятивідсотковий бар'єр долає партія Сергія Притули "24 серпня" та "Розумна політика" Дмитра Разумкова.
Раніше До парламенту можуть пройти 7 політсил: новий рейтинг партій
Рейтинг партій у лютому (серед тих, хто визначився):
- "Слуга народу" – 18,3%,
- "Європейська солідарність" – 17,1%,
- "Батьківщина" – 10,8%,
- "Опозиційна платформа – За життя" – 9,7%,
- партію Разумкова "Розумна політика" – 5,9%,
- партія Мураєва "Наші" – 5,5%,
- партія Притули "24 серпня" – 5,3%,
- "Сила і честь" – 5,2%,
- Радикальна партія – 4,7%,
- "Українська стратегія Гройсмана" – 4,0%,
- партія Шарія – 3,4%,
- "УДАР Віталія Кличка" – 2,8%,
- ВО "Свобода" – 2,8%.
Рейтинг інших політичних сил не перевищує 2%.
Що відомо про опитування?Його провела соціологічна група "Рейтинг" протягом 12 – 13 лютого 2022. Аудиторія: українці віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.
Попередній рейтинг
Наприкінці 2021 року до Ради могли пройти 7 політсил. "Слуги" й раніше були в лідерах, але мали сильніші позиції. Значно вищий показник був і в партії Разумкова.
- "Слуга народу" – 20,5% серед тих, хто прийде голосувати і визначився з вибором,
- "Європейська солідарність" – 17%,
- "Батьківщина" – 10,5%,
- "Розумна політика" – 10,5%,
- "Опозиційна платформа – За життя" – 10%;
- "Сила і честь" – 7%;
- "Наші" – 5%.
Такі дані публікувала соціологічна служба Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Кучеріва, відповідно до опитування, яке провели з 17 по 22 грудня 2021 року.
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