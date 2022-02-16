До Ради можуть пройти аж 8 політсил: серед них партії Притули та Разумкова

Станом на лютий до Верховної Ради мають шанс пройти аж 8 партій. Лідерами залишаються "слуги", однак їх підтримка дещо впала. Тим часом "Європейська солідарність" майже наздогнала показники монобільшості.

Крім того, до парламенту можуть пройти і "новачки". Зокрема, п'ятивідсотковий бар'єр долає партія Сергія Притули "24 серпня" та "Розумна політика" Дмитра Разумкова.

Раніше До парламенту можуть пройти 7 політсил: новий рейтинг партій

Рейтинг партій у лютому (серед тих, хто визначився):

"Слуга народу" – 18,3%,

"Європейська солідарність" – 17,1%,

"Батьківщина" – 10,8%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 9,7%,

партію Разумкова "Розумна політика" – 5,9%,

партія Мураєва "Наші" – 5,5%,

партія Притули "24 серпня" – 5,3%,

"Сила і честь" – 5,2%,

Радикальна партія – 4,7%,

"Українська стратегія Гройсмана" – 4,0%,

партія Шарія – 3,4%,

"УДАР Віталія Кличка" – 2,8%,

ВО "Свобода" – 2,8%.

Рейтинг інших політичних сил не перевищує 2%.

Що відомо про опитування? Його провела соціологічна група "Рейтинг" протягом 12 – 13 лютого 2022. Аудиторія: українці віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Попередній рейтинг

Наприкінці 2021 року до Ради могли пройти 7 політсил. "Слуги" й раніше були в лідерах, але мали сильніші позиції. Значно вищий показник був і в партії Разумкова.

"Слуга народу" – 20,5% серед тих, хто прийде голосувати і визначився з вибором,

"Європейська солідарність" – 17%,

"Батьківщина" – 10,5%,

"Розумна політика" – 10,5%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 10%;

"Сила і честь" – 7%;

"Наші" – 5%.

Такі дані публікувала соціологічна служба Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Кучеріва, відповідно до опитування, яке провели з 17 по 22 грудня 2021 року.

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