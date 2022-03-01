До Росії починають прибувати перші мішки із трупами та ешелони з пораненими, – МВС
1 березня 2022 , 09:32Читать новость на русском
Джерело:МВС
Попри те, що Москва бреше, мовляв, жертв немає, до Росії вже починають прибувати перші мішки із трупами і ешелони з пораненими.
Невдовзі будуть перші поховання, які Росія вже не зможе приховати. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
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Від сьогодні до Росії прибувають перші ешелони з пораненими. І цього Росії сховати теж не вдасться,
– наголосив Денисенко.
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