До Росії починають прибувати перші мішки із трупами та ешелони з пораненими, – МВС

Попри те, що Москва бреше, мовляв, жертв немає, до Росії вже починають прибувати перші мішки із трупами і ешелони з пораненими.

Невдовзі будуть перші поховання, які Росія вже не зможе приховати. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Від сьогодні до Росії прибувають перші ешелони з пораненими. І цього Росії сховати теж не вдасться,

– наголосив Денисенко.

Втрати Росії

За 6 днів війни українцям вдалося знешкодити 5700 російських загарбників. У полон взяли 200 окупантів.

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