Методи ФСБ й КДБ: політолог прокоментував ставлення грузинської влади до Саакашвілі

Трохи більше року назад експрезидент Грузії та український політик Міхеіл Саакашвілі при поверненні до своєї Батьківщини був одразу ж заарештований. До політика застосовують тортури за методами НКВС, а лікарі повідомили про деменцію.

Про це 24 каналу розповів грузинський політолог Гела Васадзе. За його словами, найбільш вірогідно, що Міхеіл Саакашвілі був отруєний, адже в його організмі було знайдено важкі метали.

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Врятувати Саакашвілі

Україна та Молдова найбільше наполягають на вивезенні політика на лікування за кордон. Політолог переконаний, що Україна це робить через те, що Саакашвілі – громадянин України, а Молдова – через порядність Майі Санду.

Окрім цього, Гела Васадзе впевнений, що докорінно на ситуацію може вплинути президент США Джо Байден, який може врятувати колишнього президента Грузії і який називав його своїм другом.

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Політолог зазначив, що має сподівання на те, що під час зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні піднімалось питання про порятунок Саакашвілі, а самому Байдену не потрібно навіть робити гучних публічних заяв, а достатньо передати прохання дипломатичними каналами.

Здивувати мене можна тільки приємним, я здивуюсь, якщо це відбудеться, але хотілося б дуже сильно, бо це ганебна сторінка взагалі всієї історії Грузії,

– заявив політолог.

На думку Васадзе, найстрашніше, що може статись із Міхеілом Саакашвілі – "перетворення на овоча", що можуть зробити із ним в ув'язненні.

"Не обов'язково людину вбивати. Якщо не дай боже, перетворити людину на "овоча", то це може бути страшніше за вбивство", – сказав Гела Васадзе.

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