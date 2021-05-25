До сина не пускають адвоката, – батько затриманого Протасевича

Білоруський опозиційний блогер та засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич перебуває у СІЗО. Однак наразі до нього не пускають адвоката.
Батько затриманого Дмитро Протасевич заявив, що коли сім'я отримала інформацію про інцидент, то робила усе для того, щоб дізнатися, чи це правда. Він також зауважив, що наразі білоруська влада з родичами затриманого не зв'язувалась.
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За словами батька журналіста, наразі невідомо, де саме перебуває його син та у якому він стані. Для цього наразі вживають всі можливі заходи.
Влада поки не хоче йти на відкритий контакт і не пускає адвоката,
– наголосив він.
Батько Протасевича заявив, що затримання його сина є помстою Олександра Лукашенка. Він також висловив сподівання, що найближчим часом ті зусилля, яких докладає світова спільнота, таки допоможуть у справі.
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Інтерв'ю з Олегом Алкаєвим та батьком Романа Протасевича: дивіться відео
Затримання Протасевича: що відомо
- Літак авіакомпанії Ryanair, який 23 травня летів з Афін до Вільнюса, терміново приземлився у Мінську. Це сталося через повідомлення про начебто замінування.
- На борту перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали.
- У білоруському міністерстві закордонних справ сказали, що журналіст перебуває в слідчому ізоляторі №1 у Мінську.
- Міжнародна спільнота вже відреагувала на інцидент і закликала звільнити затриманого. Водночас в Україні цю подію назвали наступом на свободу слова.
- Протасевич на камеру сказав силовикам, що скарг на здоров'я нібито не має. Однак у Міністерстві закордонних справ Польщі переконані, що його побили, адже на відеозверненні активіста видно сліди побоїв.