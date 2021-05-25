До сина не пускають адвоката, – батько затриманого Протасевича

Білоруський опозиційний блогер та засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич перебуває у СІЗО. Однак наразі до нього не пускають адвоката.

Батько затриманого Дмитро Протасевич заявив, що коли сім'я отримала інформацію про інцидент, то робила усе для того, щоб дізнатися, чи це правда. Він також зауважив, що наразі білоруська влада з родичами затриманого не зв'язувалась.

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За словами батька журналіста, наразі невідомо, де саме перебуває його син та у якому він стані. Для цього наразі вживають всі можливі заходи.

Влада поки не хоче йти на відкритий контакт і не пускає адвоката,

– наголосив він.

Батько Протасевича заявив, що затримання його сина є помстою Олександра Лукашенка. Він також висловив сподівання, що найближчим часом ті зусилля, яких докладає світова спільнота, таки допоможуть у справі.

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