До суду передали обвинувальний акт щодо експертки, причетної до "труби Медведчука"
Джерело:НАБУ
Пресслужба НАБУ повідомила, що станом на 2 грудня до суду передали обвинувальний акт щодо експертки, причетної до незаконної передачі так званої "труби Медведчука".
Пресслужба НАБУ повідомила, що експертці інкримінують зловживання службовими повноваженнями та складанні неправдивого висновку у суді. Детективи стверджують, що такий вчинок обвинувачена зробила свідомо. Вона діяла в інтересах "приватного суб'єкта господарювання".
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Неправдивий висновок експертки став підставою для ухвалення скандального рішення Господарського суду Рівненської області.
Ще у 2017 році він відмовився визнавати, що держава має право власності на частину української частини магістрального нафтопроводу "Самара – Західний напрямок".
Це призвело до того, що ТОВ "Прикарпатзахідтранс" безпідставно отримало у власність частину магістрального нафтопроводу. Тим часом як він має важливе народногосподарське та оборонне значення.
"Труба Медведчука": головне
- Навесні 2021 року світ побачило розслідування Bihus.Info про нафтопровід "Самара – Західний напрямок". Його ще називають "трубою Медведчука".
- У державну власність нафтопровід повернули у 2021 році. Тоді проти Віктора Медведчука – кума Володимира Путіна – та його дружини Оксани Марченко запровадили санкції.
- За час володіння трубою Медведчук збагатився настільки, що купив 3 телеканали, утримував приватну армію та потрапив до списку Forbes.