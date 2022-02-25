До тероборони залучать 60-річних, – Резніков

У територіальній обороні відбулись зміни щодо вікової категорії. Тепер захищати Україну зможуть навіть ті, кому понад 60 років.

Про це заявив міністр оборони України. За словами Олексія Резнікова, мовиться про українців, які морально і фізично готові чинити опір окупанту.

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Спільне рішення разом із главою тероборони

Як розповів Резніков, подібне рішення він ухвалював не сам. Насамперед він узгодив пропозицію щодо вікових змін разом із Юрієм Галушкіним – командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.

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Рішення покликане на те, щоб українці, яким понад 60 років, змогли здобути перемогу для України у повномасштабній війні з Росією, вважає очільник Міноборони. "Тож, "заблукавші", нех@й щастить", – підкреслив він.