До Туреччини прибуло судно з Бердянська з краденим зерном: брешуть, що Україна попросила

У порт міста Карасу, що у Туреччині, зайшов корабель "Жибек Жолы" з окупованого Бердянська – на ньому привезли крадене в Україні зерно. Офіс Генпрокурора одразу звернувся до турецької сторони з проханням вжити відповідних заходів.

Суховантаж "Жибек Жолы" належить казахстанському судновласнику KTZ Express Shipping Too (міста Нур-Султан). Проте менеджер судна – російська компанія "Green-Line" LLC, яка розміщена в Санкт-Петербурзі.

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Наразі судно стоїть у порту Карасу. Посольство України у Туреччині сподівається, що турецька сторона прийме правильне рішення.

У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів. Маємо добру комунікацію і тісну співпрацю з органами влади ТР. Переконаний, що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України!,

– повідомив посол Василь Боднар.

Казахстан втягують у злочин

У національній компанії з перевезень "Қазақстан темір жолы" вже починають брехати. Там підтвердили, що судно з українським зерном дійсно вийшло з окупованого Бердянська до турецького порту, проте кажуть, що буцімто "перевезення здійснюється за узгодженим гуманітарним коридором на прохання української сторони".

Росіяни уклали угоду з естонською компанією

Російські військові окупували частини Херсонської та Запорізької областей, звідки незаконно вивозять українське зерно. Поки що Україна не погоджувала жодних "гуманітарних коридорів" щодо транспортування українського зерна, хоч не відкидає таку можливість. Наразі тривають переговори.

При цьому пресслужба "Қазақстан темір жолы" промовилась про одну важливу річ. За їхніми словами, росіяни (менеджери судна "Жибек Жолы" – "Green-Line") уклали "довгостроковий контракт на надання послуг із перевезення зерна з України до Туреччини" з естонською компанією "MangelbertOU".

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