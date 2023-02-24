Відвідали поранених воїнів: Зеленський зустрівся з прем'єром Польщі

До України 24 лютого приїхав польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. З президентом України Володимиром Зеленським він відвідав один із київських госпіталів.

Про це розповіли в Офісі Президента. Зазначили, що Зеленський та Моравецький побували в реанімаційному й травматологічному відділеннях госпіталю, де лікують українських військових.

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"Також були у залі фізичної та медичної реабілітації. Володимир Зеленський і Матеуш Моравецький поспілкувалися із захисниками та побажали їм якнайшвидшого одужання", – написали в ОП.

Візит у госпіталь 24 лютого: дивіться відео

Зеленський зазначив, що Моравецький є щирим другом України. За словами президента, присутність прем'єра в Києві саме на роковини вторгнення є потужним символом єдності України та Польщі.

Моравецький в Києві: дивіться відео

Вручив нагороди

Президент подякував військовим та правоохоронцям і відзначив їх державними нагородами. Крім цього, лікарі також отримали відзнаки за порятунок людей.

Дякую вам за службу, за захист та збереження нашої держави! Бажаю швидкого одужання, – сказав Володимир Зеленський.



Нагородження медикині / Фото Офісу Президента

Заява польського Міноборони

Частина важких танків Leopard, які обіцяла Польща, вже прибули в Україну. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"В Україну прибули перші польські танки Leopard", – сказав Блащак.

За словами президента Анджея Дуди, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький поїхав до Києва, аби "привезти Leopard".