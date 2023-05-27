В Україну повернули хлопця, якого окупанти викрали зі знищеного Маріуполя: зворушлива історія
Джерело:Мінреінтеграції
Росіяни не лише окупували частину наших територій, вони ще й крадуть наших громадян. Зокрема, дітей. На щастя, повернути додому вдалося 17-річного В'ячеслава з Маріуполя.
Як зазначають у Мінреінтеграції, парубок нарешті вдома. Нашій владі вдалося вирвати з лап Кремля ще одного українця, котрого росіяни силою вивезли до країни-агресорки.
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Кмітливість хлопця допомогла
У відомстві зауважили, що В'ячеслав зростав без батьків, а освіту здобував у Маріуполі. Російські загарбники не лише знищили місто, а й депортували хлопця до Шахтарська, що в Донецькій області.
Утім, сильний духом і кмітливий хлопчина знайшов спосіб дати про себе знати. Далі було багато кропіткої роботи волонтерів і державних органів. А сьогодні (27 травня – 24 Канал) В'ячеслав вже прибув до Києва,
– кажуть у Мінреінтеграції.
В'ячеслава вдалося повернути до України / Фото Мінреінтеграції
У міністерстві подякували всім, хто допоміг повернути додому хлопчину. Зокрема:
- Міністерству закордонних справ України,
- Службі у справах дітей Деснянського району міста Києва,
- головному спеціалісту відділу опіки/піклування, усиновлення та сімейних форм виховання Аліні Долженко,
- програмному директору "СОС Дитячі Містечка Україна" Дар'ї Касьяновій,
- а також "Українській мережі за права дитини".
Що робити, якщо стали свідком депортації дитини
У Мінреінтеграції звернулися до тих, хто міг стати свідком незаконного переміщення дітей або на тимчасово окуповану територію, або до Росії. У такому випадку необхідно звернутися до профільного фахівця Мінреінтеграції Наталії Ємець. Контактний телефон: +38 050 562 03 13.
Крім того, ви можете здійснити дзвінок на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 1648.
Зауважимо, що в інтерв'ю телеканалу "Рада" заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про цінність людей на окупованих територіях. Про них вона згадала, відповідаючи на питання, чим для неї буде перемога.
Для мене перемога – звільнення всіх наших тимчасово окупованих територій. Тому що це не просто землі, це наші люди, які там перебувають вимушено,
– зазначила вона.
Також Ганна Маляр додала, що перемога – старт нової України. Наша держава повинна буде стати сильно та незламною, щоб більше на неї не наважувалися нападати вороги.