В Україну повернули хлопця, якого окупанти викрали зі знищеного Маріуполя: зворушлива історія

Росіяни не лише окупували частину наших територій, вони ще й крадуть наших громадян. Зокрема, дітей. На щастя, повернути додому вдалося 17-річного В'ячеслава з Маріуполя.

Як зазначають у Мінреінтеграції, парубок нарешті вдома. Нашій владі вдалося вирвати з лап Кремля ще одного українця, котрого росіяни силою вивезли до країни-агресорки.

Читайте також У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи: у місті видно дим зі сторони вокзалу

Кмітливість хлопця допомогла

У відомстві зауважили, що В'ячеслав зростав без батьків, а освіту здобував у Маріуполі. Російські загарбники не лише знищили місто, а й депортували хлопця до Шахтарська, що в Донецькій області.

Утім, сильний духом і кмітливий хлопчина знайшов спосіб дати про себе знати. Далі було багато кропіткої роботи волонтерів і державних органів. А сьогодні (27 травня – 24 Канал) В'ячеслав вже прибув до Києва,

– кажуть у Мінреінтеграції.



В'ячеслава вдалося повернути до України / Фото Мінреінтеграції

У міністерстві подякували всім, хто допоміг повернути додому хлопчину. Зокрема:

Міністерству закордонних справ України,

Службі у справах дітей Деснянського району міста Києва,

головному спеціалісту відділу опіки/піклування, усиновлення та сімейних форм виховання Аліні Долженко,

програмному директору "СОС Дитячі Містечка Україна" Дар'ї Касьяновій,

а також "Українській мережі за права дитини".

Що робити, якщо стали свідком депортації дитини

У Мінреінтеграції звернулися до тих, хто міг стати свідком незаконного переміщення дітей або на тимчасово окуповану територію, або до Росії. У такому випадку необхідно звернутися до профільного фахівця Мінреінтеграції Наталії Ємець. Контактний телефон: +38 050 562 03 13.

Крім того, ви можете здійснити дзвінок на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 1648.

Зауважимо, що в інтерв'ю телеканалу "Рада" заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про цінність людей на окупованих територіях. Про них вона згадала, відповідаючи на питання, чим для неї буде перемога.

Для мене перемога – звільнення всіх наших тимчасово окупованих територій. Тому що це не просто землі, це наші люди, які там перебувають вимушено,

– зазначила вона.

Також Ганна Маляр додала, що перемога – старт нової України. Наша держава повинна буде стати сильно та незламною, щоб більше на неї не наважувалися нападати вороги.