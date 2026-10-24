Уперше з 2022 року: до українських полонених допустили іноземного кардинала

До українських військовополонених уперше з 2022 року фізично допустили представника іноземної країни. Ним став спецпосланець Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі.

Про візит спецпосланця повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram. За його словами, самі захисники підтвердили фізичний допуск іноземного представника. Крім того, до українських бранців почали навідуватися й представники російської уповноваженої з прав людини.

Хто такий Маттео Дзуппі?

Маттео Марія Дзуппі – італійський кардинал, архієпископ Болоньї та голова Єпископської конференції Італії. Він народився 11 жовтня 1955 року в Римі, а священником став у 1981 році.

У 2015 році Дзуппі призначили архієпископом Болоньї, а у 2019-му Папа Франциск надав йому сан кардинала. Дзуппі відомий соціальною діяльністю та роботою у Спільноті святого Егідія, яка бере участь у миротворчих ініціативах.

Зокрема, він долучався до переговорів, що сприяли завершенню громадянської війни в Мозамбіку в 1992 році. Також кардинал став спеціальним посланцем Папи Франциска з гуманітарних питань і сприяння миру у зв’язку з війною Росії проти України.

Подробиці перемовин щодо обмінів

Також відбулася чергова зустріч із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Сторони обговорили подальші кроки для повернення українських громадян додому.

Кожен обмін – це перемовини. І це шанс на прогрес у питанні повернення наших військовополонених та цивільних,

– наголосив Дмитро Лубінець.

Уповноважений висловив сподівання, що така динаміка зберігатиметься й надалі, а Україна продовжуватиме робити все можливе задля визволення всіх громадян із російських місць несвободи.

Раніше свідчення звільнених із полону українців про катування та неналежні умови представили у ПАРЄ та ОБСЄ.

Нагадаємо, 23 жовтня відбувся черговий обмін полонених. Додому з російської неволі повернулися 270 захисників, серед них – оборонці Маріуполя.