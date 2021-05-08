До ВРП подали скаргу проти судді, який відмазав фанатку Басти Настю за п'яне водіння

Член правління Фундації DEJURE Роман Маселко розкрив цікаві подробиці закриття справи проти Анастасії Константинової, яка нещодавно потрапила у гучний скандал. З'ясувалося, що суддя, який закрив справу проти дівчини за п'яне водіння, серйозно порушив закон.

Обурливі деталі Роман Маселко оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці. Він наголосив, що проти судді вже подали скаргу до Вищої ради правосуддя.

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У чому звинувачують суддю

Справу проти Анастасії Константинової про нетверезе водіння розглядали у Печерському райсуді Києва. Саме там, де працює її рідна мати Христина Константинова та вітчим Віктор Кицюк. Колега батьків Анастасії – Володимир Карабань – фактично "відмазав" дівчину від покарання та закрив справу.

Як пояснив Роман Маселко, суддя закрив справу, бо Настя надала довідку, що вона була нібито твереза.

Однак стаття 130 чітко передбачає, що відповідальність наступає не лише за нетверезе водіння, але і за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння. Водночас достатньо лише ознак того, що водій п'яний. Тобто водій може бути тверезий, але поводитись як п'яний і цього достатньо для вимоги пройти огляд,

– наголосив Маселко.

Він додав, що Карабань досвідчений суддя, який розглянув тисячі таких справ, однак він повністю виправдав Константинову. Цікаво, що він навіть не викликав поліцейських та не встановлював, чи були ознаки сп'яніння у дівчини.

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Ба більше, за словами Маселка, Карабань дуже завантажений суддя і часто не встигає розглядати такі справи у 90-денний строк. Тому багато справ він закрив за спливом строку.

Але от у цій справі він проявив небачену оперативність та розглянув її на восьмий робочий день після отримання. А ще на сайті чомусь немає статті, за якою притягувалась Константинова. Швидше за все, працівники суду навмисно внесли неповну інформацію, щоб не було видно, що протокол складено за нетверезе водіння,

– зазначив Маселко.

За його словами, все це свідчить, що Карабань вчинив дисциплінарний проступок і має понести покарання.

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