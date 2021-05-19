Понад третина українців є прихожанами ПЦУ, тоді як до Онуфрія ходять менше 30%

Найбільше віруючих українців є прихожанами Православної церкви України, на чолі якої стоїть митрополит Епіфаній. Натомість УПЦ МП відвідують менше третини вірян.

Про це свідчать дані свіжого опитування компанії Active Group. Загалом віруючими себе вважають понад 67% українців.

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Скільки людей вважають себе віруючими

31,6% – вважають себе віруючими;

35,7% – відповіли "швидше так";

13,1% – швидше ні;

16,8% – категорично не вважають себе віруючими.

Ще 2,8% опитаним українцям важко відповісти на це питання.



Ставлення українців до віри / Фото Active Group

Дослідники запитали, до якої конфесії себе відносять респонденти. З'ясувалось, що прихожанами ПЦУ себе вважають 35% респондентів, ще 27,4% опитаних зізналися, що ходять до УПЦ МП. Крім того, чималий відсоток вірян – 17,1% – відвідують УПЦ Київського патріархату.



До яких конфесій себе відносять українці / Фото Active Group

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Ще 15 грудня 2019 року під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Її предстоятелем став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.