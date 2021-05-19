Понад третина українців є прихожанами ПЦУ, тоді як до Онуфрія ходять менше 30%

Найбільше віруючих українців є прихожанами Православної церкви України, на чолі якої стоїть митрополит Епіфаній. Натомість УПЦ МП відвідують менше третини вірян.
Про це свідчать дані свіжого опитування компанії Active Group. Загалом віруючими себе вважають понад 67% українців.
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Скільки людей вважають себе віруючими
- 31,6% – вважають себе віруючими;
- 35,7% – відповіли "швидше так";
- 13,1% – швидше ні;
- 16,8% – категорично не вважають себе віруючими.
Ще 2,8% опитаним українцям важко відповісти на це питання.
Ставлення українців до віри / Фото Active Group
Дослідники запитали, до якої конфесії себе відносять респонденти. З'ясувалось, що прихожанами ПЦУ себе вважають 35% респондентів, ще 27,4% опитаних зізналися, що ходять до УПЦ МП. Крім того, чималий відсоток вірян – 17,1% – відвідують УПЦ Київського патріархату.
До яких конфесій себе відносять українці / Фото Active Group
Ще 15 грудня 2019 року під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Її предстоятелем став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.
Що відомо про опитування Active Group?У межах дослідження з 24 – 25 квітня 2021 року методом CATI опитали 1200 респондентів. Географія: вся територія України, окрім тимчасово окупованих територій. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,9%.