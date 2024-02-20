До закону про мобілізацію подали понад 1300 правок

До закону про мобілізацію подали більш ніж 1300 правок. На їхній розгляд може знадобитися близько тижня.

На опрацювання такої кількості пропозицій у комітеті знадобиться час. Тож, ймовірніше за все, цього тижня парламент не зможе розглянути законопроєкт.

Дивіться також Дуже багато дискусій: нардеп назвав найпроблемніші пункти законопроєкту про мобілізацію

Цього тижня законопроєкт про мобілізацію навряд чи встигнуть розглянути

Член безпекового комітету та народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв вважає, що на розгляд правок в комітеті знадобиться тиждень, адже до закону вже подали понад 1300 правок.

Він пояснив, що правки потрібно розглядати кожну одну за одною та групувати.

Завтра закінчується день подачі правок, тільки після цього голова має призначити засідання комітету по розгляду правок, я не скажу зараз, яка там точна цифра, але точно понад 1300, тому це займе, я думаю, тиждень, не менше в комітеті. І тільки після цього можна буде говорити про те, щоб його виносити в зал,

– сказав Чернов.

Також Юрій Здебський, ще один член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, повідомив LIGA.net, що обговорення законопроєкту заплановано на наступний тиждень.

Відповідаючи на запитання, які положення законопроєкту наразі викликають найбільше обговорень у комітеті, нардеп сказав: "Ми до кожного положення підходимо максимально грамотно та аргументовано це обговорюємо, орієнтуючись на статистику".

Кількість правок може ще більше зрости

День подачі правок закінчується 21 лютого. До цього моменту може надійти ще більша кількість правок.

Раніше член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський висловив припущення, що кількість правок може зрости до 1500.

Він також розповів, що головні дискусійні моменти пов'язані з допустимим конституційним обмеженням прав і свобод.