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      До чого може призвести дефіцит сну у дітей

      301 Читать новость на русском
      До чого може призвести дефіцит сну у дітей
      До чого може призвести дефіцит сну у дітей / childrens.com

      Американські дослідники з Ратґерського університету виявили, що недолік сну у дітей сприяє виробленню нездорових звичок у харчуванні, ожиріння і сидячого способу життя.

      Про це пише MedicalXpress.

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      У дослідженні взяли участь 177 тисяч дітей віком від 8 до 17 років.

      Науковці вивчили звички учасників експерименту в харчуванні, рівень фізичної активності і зіставили це з тривалістю їх сну.

      via GIPHY

      Аналіз даних про учасників експерименту показав, що приблизно 40% приділяли сну менше часу, ніж потрібно.
      При цьому діти відмовлялися від сніданків, вживали фастфуд, солодощі і відмовлялися від корисних продуктів.

      Крім того, діти з дефіцитом сну рідше виявляли фізичну активність, через що у них формувалася звичка до сидячого способу життя.

      Все це в підсумку призводило до набору зайвої ваги.

      Дефіцит сну у дітей може призвести до набору зайвої ваги
      Дефіцит сну у дітей може призвести до набору зайвої ваги

      Висновок вчених: недостатня кількість сну призводить до вироблення нездорових звичок.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я дослідження Діти Ожиріння
      Джерело: 24 Канал
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