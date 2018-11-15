До чого може призвести дефіцит сну у дітей

Американські дослідники з Ратґерського університету виявили, що недолік сну у дітей сприяє виробленню нездорових звичок у харчуванні, ожиріння і сидячого способу життя.

Про це пише MedicalXpress.

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У дослідженні взяли участь 177 тисяч дітей віком від 8 до 17 років.

Науковці вивчили звички учасників експерименту в харчуванні, рівень фізичної активності і зіставили це з тривалістю їх сну.

Аналіз даних про учасників експерименту показав, що приблизно 40% приділяли сну менше часу, ніж потрібно.

При цьому діти відмовлялися від сніданків, вживали фастфуд, солодощі і відмовлялися від корисних продуктів.

Крім того, діти з дефіцитом сну рідше виявляли фізичну активність, через що у них формувалася звичка до сидячого способу життя.

Все це в підсумку призводило до набору зайвої ваги.



Дефіцит сну у дітей може призвести до набору зайвої ваги

Висновок вчених: недостатня кількість сну призводить до вироблення нездорових звичок.

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