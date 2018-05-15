До фіналу Ліги Чемпіонів "Укрпошта" випустить марку: фото
В честь проведення фіналу Ліги Чемпіонів у Києві 26 травня 2018 року, "Укрпошта" випустить марку.
Про це повідомили у "Укрпошті".
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Зазначається, що спецпогашення відбудеться у Києві у день матчу, 26 травня, штемпелем "Фінал Ліги Чемпіонів. Київ. 2018".
Марка Фіналу Ліги Чемпіонів
Нагадаємо Фінал Ліги Чемпіонів відбудеться у Києві 26 травня на НСК "Олімпійський". У матчі зіграють іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль". Гра розпочнеться о 21:45.
Джерело: 24 Канал
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