До та після Photoshop: фотограф показав разючу різницю знімків

Багато користувачів мережі та професійних фотографів використовують графічний редактор Photoshop для коригування знімків. Результати світлин до та після виправлення просто вражають.

Часто люди навіть не уявляють, яку копітку роботу виконують фотографи, перш ніж опублікувати готовий знімок. Зазвичай митці годинами обирають місце для зйомки, після чого днями редагують фото, додаючи до буденного кадру магічних кольорів.

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Наскільки відрізняється фото до та після коригування у Photoshop показав відомий бразильський митець Гільмар Сільва. Чоловік започаткував проект Lugar&Photo, що в перекладі означає "місце та фотографія". Відтак бразилієць спершу демонструє залаштункові кадри, після чого показує дивовижний результат зйомки.

Сам Гільмар Сільва зізнався, що своїми знімками прагне не тільки показати чарівний світ, створений за допомогою графічного редактора, але й навчити фотографів правильно обирати ракурси для зйомки та підбирати кольори. Результати його творчості приголомшили мережу, а автор отримав понад 500 тисяч прихильників.

Допис, поширений Gilmar 'Silva Fotografia (@gilmarphotos) 19 Сер 2018 р. о 7:52 PDT

Допис, поширений Gilmar 'Silva Fotografia (@gilmarphotos) 18 Сер 2018 р. о 1:13 PDT

Допис, поширений Gilmar 'Silva Fotografia (@gilmarphotos) 3 Сер 2018 р. о 7:46 PDT

Допис, поширений Gilmar 'Silva Fotografia (@gilmarphotos) 2 Сер 2018 р. о 6:40 PDT

Допис, поширений Gilmar 'Silva Fotografia (@gilmarphotos) 15 Лип 2018 р. о 3:36 PDT

Допис, поширений Gilmar 'Silva Fotografia (@gilmarphotos) 7 Лип 2018 р. о 5:15 PDT

Допис, поширений Gilmar 'Silva Fotografia (@gilmarphotos) 26 Чер 2018 р. о 3:00 PDT

Допис, поширений Gilmar 'Silva Fotografia (@gilmarphotos) 21 Чер 2018 р. о 5:36 PDT

Допис, поширений Gilmar 'Silva Fotografia (@gilmarphotos) 17 Чер 2018 р. о 10:48 PDT

Допис, поширений Gilmar 'Silva Fotografia (@gilmarphotos) 11 Чер 2018 р. о 8:41 PDT