До яких проблем може призвести накопичення образ
Образи – невіддільна частина людських стосунків. Одні пробачають їх з легкістю, іншим потрібно на це час, а треті взагалі не пробачають їх і не переймаються цим.
Та непрощення образ може призвести до негативних наслідків для здоров’я, пише психолог та психотерапевт В'ячеслав Халанський на особистому сайті.
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1. Образи, які супроводжують подружжя з дня знайомства, є часто причиною зради. Опитування свідчить, що людям у більшості випадків (70%) складно пробачити партнеру.
Образи є часто причиною зради
2. Через те, що люди не пробачають образи, це запускає в організмі механізм стресу, виділяється гормон кортизол. Як наслідок:
- збільшення ризику інсульту і серцево-судинних захворювань;
- збільшення маси тіла, діабет 2-го типу (інсулінозалежний діабет);
- порушення регуляції клітин імунних функцій;
- погіршення довгострокової пам'яті (здавлювання мозку на 25%);
- зупинку формування яйцеклітини, зниження тестостерону на 25%;
- зменшення гормону бета-ендорфіну, що впливає на сприйнятливість болю.
3. Якщо людина не пробачає образи, у неї є проблеми із самозвинуваченням.
4. Реакція на біль та образу у чоловіків та жінок різна. Дослідження свідчить, що чоловіки більш схильні помститися, ніж жінки, натомість жінки більше ображаються, ніж чоловіки.
5. Непрощення є більш руйнівним для здоров’я жінки, ніж чоловіка.
Непрощення є більш руйнівним для здоров’я жінки, ніж чоловіка
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