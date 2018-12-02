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      До яких проблем може призвести накопичення образ

      576 Читать новость на русском
      До яких проблем може призвести накопичення образ
      До яких проблем може призвести накопичення образ / culturehook.com

      Образи – невіддільна частина людських стосунків. Одні пробачають їх з легкістю, іншим потрібно на це час, а треті взагалі не пробачають їх і не переймаються цим.

      Та непрощення образ може призвести до негативних наслідків для здоров’я, пише психолог та психотерапевт В'ячеслав Халанський на особистому сайті.

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      1. Образи, які супроводжують подружжя з дня знайомства, є часто причиною зради. Опитування свідчить, що людям у більшості випадків (70%) складно пробачити партнеру.

      Образи є часто причиною зради
      Образи є часто причиною зради

      2. Через те, що люди не пробачають образи, це запускає в організмі механізм стресу, виділяється гормон кортизол. Як наслідок:

      • збільшення ризику інсульту і серцево-судинних захворювань;
      • збільшення маси тіла, діабет 2-го типу (інсулінозалежний діабет);
      • порушення регуляції клітин імунних функцій;
      • погіршення довгострокової пам'яті (здавлювання мозку на 25%);
      • зупинку формування яйцеклітини, зниження тестостерону на 25%;
      • зменшення гормону бета-ендорфіну, що впливає на сприйнятливість болю.

      3. Якщо людина не пробачає образи, у неї є проблеми із самозвинуваченням.

      4. Реакція на біль та образу у чоловіків та жінок різна. Дослідження свідчить, що чоловіки більш схильні помститися, ніж жінки, натомість жінки більше ображаються, ніж чоловіки.

      5. Непрощення є більш руйнівним для здоров’я жінки, ніж чоловіка.

      Непрощення є більш руйнівним для здоров’я жінки, ніж чоловіка
      Непрощення є більш руйнівним для здоров’я жінки, ніж чоловіка

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Психологія
      Джерело: 24 Канал
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