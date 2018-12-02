До яких проблем може призвести накопичення образ

Образи – невіддільна частина людських стосунків. Одні пробачають їх з легкістю, іншим потрібно на це час, а треті взагалі не пробачають їх і не переймаються цим.

Та непрощення образ може призвести до негативних наслідків для здоров’я, пише психолог та психотерапевт В'ячеслав Халанський на особистому сайті.

Читайте також: Стрес може бути корисним: 5 переконливих причин

1. Образи, які супроводжують подружжя з дня знайомства, є часто причиною зради. Опитування свідчить, що людям у більшості випадків (70%) складно пробачити партнеру.



Образи є часто причиною зради

2. Через те, що люди не пробачають образи, це запускає в організмі механізм стресу, виділяється гормон кортизол. Як наслідок:

збільшення ризику інсульту і серцево-судинних захворювань;

збільшення маси тіла, діабет 2-го типу (інсулінозалежний діабет);

порушення регуляції клітин імунних функцій;

погіршення довгострокової пам'яті (здавлювання мозку на 25%);

зупинку формування яйцеклітини, зниження тестостерону на 25%;

зменшення гормону бета-ендорфіну, що впливає на сприйнятливість болю.

3. Якщо людина не пробачає образи, у неї є проблеми із самозвинуваченням.

4. Реакція на біль та образу у чоловіків та жінок різна. Дослідження свідчить, що чоловіки більш схильні помститися, ніж жінки, натомість жінки більше ображаються, ніж чоловіки.

5. Непрощення є більш руйнівним для здоров’я жінки, ніж чоловіка.



Непрощення є більш руйнівним для здоров’я жінки, ніж чоловіка

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.