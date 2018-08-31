До якої країни ЄС українці їздять найчастіше: маршрут

Серед автобусних перевезень із України до країн ЄС українці найчастіше користуються маршрутами до Польщі. Найбільш завантаженою є лінія Київ-Варшава.

Про це гендиректор і власник компанії Ecolines Андріс Подгорнійс розповів у інтерв'ю ЦТС. Компанія здійснює міжнародні автобусні перевезення з України.

Читайте також: Українські туристи прославилися запальними танцями на кордоні з Польщею: відео

Найбільша на сьогодні кількість перевезених пасажирів на міжнародних рейсах – це між Україною і Польщею, між різними містами Польщі та різними містами України,

– сказав Подгорнійс.

Він зазначив, що до Польщі найчастіше їздять із центральної частини України, а також із Одеси через Хмельницький.

"Що стосується міжнародних рейсів, то найбільша завантаженість – це все-таки Київ-Варшава", – наголосив Подгорнійс.

Нагадаємо, 28 серпня, набрав чинності Закон України № 2475-VIII, який передбачає нові правила вивезення дітей за кордон.