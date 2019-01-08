До збірної Сербії повернувся скандальний півзахисник перед матчами зі збірною України

Півзахисник збірної Сербії та англійського "Крістал Пелес" Лука Мілівоєвіч знову буде виступати за головну команду країни. Наставник збірної Младен Крстаїч вирішив викликати гравця на наступні матчі, попри суперечки з гравцем. Варто нагадати, що збірна Сербії – суперник України у відборі на Євро-2020.

Мілівоєвіча не викликали до збірної Сербії після Чемпіонату світу 2018 року у Росії. Тоді гравець доволі жорстко критикував тренера після поразки збірній Швейцарії, тож навіть у третьому матчі групи проти Бразилії футболіст не зіграв. Крстаїч вирішив не викликати у подальшому Мілівоєвіча і на матчі Ліги націй.

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Однак у справу втрутився президент Футбольного союзу Сербії Славіша Кокеза. Він виступив за виклик Мілівоєвіча до збірної Сербії, і Крстаїч таки погодився викликати гравця, повідомляє видання zbirna.com.

Мілівоєвіч зможе зіграти за збірну Сербії уже у 20 березня 2019 року, коли серби протистоятимуть у товариському матчі збірній Німеччини у Вольфсбурзі. 25 березня збірна Сербії зіграє перший матч відбору Євро-2020 проти Португалії у Лісабоні. Зі збірною України Сербія зіграє 7 червня (ймовірно у Львові) та 17 листопада.

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