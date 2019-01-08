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      До збірної Сербії повернувся скандальний півзахисник перед матчами зі збірною України

      277 Читать новость на русском
      Лука Мілівоєвіч
      Лука Мілівоєвіч / readcrystalpalace.com

      Півзахисник збірної Сербії та англійського "Крістал Пелес" Лука Мілівоєвіч знову буде виступати за головну команду країни. Наставник збірної Младен Крстаїч вирішив викликати гравця на наступні матчі, попри суперечки з гравцем. Варто нагадати, що збірна Сербії – суперник України у відборі на Євро-2020.

      Мілівоєвіча не викликали до збірної Сербії після Чемпіонату світу 2018 року у Росії. Тоді гравець доволі жорстко критикував тренера після поразки збірній Швейцарії, тож навіть у третьому матчі групи проти Бразилії футболіст не зіграв. Крстаїч вирішив не викликати у подальшому Мілівоєвіча і на матчі Ліги націй.

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      Однак у справу втрутився президент Футбольного союзу Сербії Славіша Кокеза. Він виступив за виклик Мілівоєвіча до збірної Сербії, і Крстаїч таки погодився викликати гравця, повідомляє видання zbirna.com.

      Мілівоєвіч зможе зіграти за збірну Сербії уже у 20 березня 2019 року, коли серби протистоятимуть у товариському матчі збірній Німеччини у Вольфсбурзі. 25 березня збірна Сербії зіграє перший матч відбору Євро-2020 проти Португалії у Лісабоні. Зі збірною України Сербія зіграє 7 червня (ймовірно у Львові) та 17 листопада.

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      Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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