Доба на Донбасі минула складно: окупанти поранили 2 бійців і мирного жителя
Джерело:фейсбук штабу ООС
Протягом 29 листопада російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонену зброю. У результаті ворожих атак поранення отримали 2 українських захисників та один мирний житель.
В Об'єднаних силах наголошують, що збройні формування Росії продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у межах Тристоронньої контактної групи.
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Бойовики 8 разів обстріляли українські позиції
Протягом доби 29 листопада війська окупанта 8 разів відкривали вогонь по українських позиціях:
- біля Світлодарська та Старогнатівки – з автоматичних станкових гранатометів;
- неподалік Новоолександрівки – з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- у сторону Станиці Луганської – з артилерії калібру 122 міліметри;
- у напрямку Старого Айдара – з мінометів калібру 120 міліметрів;
- поблизу Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Є поранені воїни та цивільний
Околиці Станиці Луганської потрапили під обстріл бойовиків. У результаті поранення отримав мирний житель.
Крім того, внаслідок ворожих дій постраждали й 2 військових Об'єднаних сил. Воїни перебувають в лікарні, стан їхнього здоров'я – задовільний.
Нагадаємо, раніше стало відомо про одного українського бійця, пораненого окупантами 29 листопада.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.Важливо! Російські найманці обстріляли у селищі Станиця Луганська район вузлової залізничної станції "Кіндрашівська Нова". Через це без світла частково залишилися і Станиця Луганська, і село Малинове.