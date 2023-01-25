"Починаємо вдягати костюми ATACMS": як українці реагують на рішення Німеччини щодо Leopard 2

У середу, 25 січня, Німеччина офіційно заявила, що передасть Україні танки Leopard 2. Українці відреагували на цю новину порцією мемів.

Уряд Німеччини у середу прийняв рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard-2. 24 Канал зібрав добірку мемів українців на цю тему.

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Як реагує мережа на рішення Німеччини

Леопард знову став у моді, у мережі можна побачити чимало дописів, які пов'язані з забарвленням. Однак це вже не про тренди, а про танки Leopard 2.

Зокрема, в соціальних мережах розпочався справжній леопардовий бум під хештегом #freetheleopards. Цей флешмоб об'єднав європейців та українців, які закликають надати ЗСУ танки Leopard для боротьби з російськими окупантами.

Після того, як стало відомо про рішення Німеччини надати танки Україні, мережа вибухнула новими мемами. Звісно, що не обійшлося без леопардів.



Українці дякують Німеччині / Скриншот



Нова порція мемів / Скриншот



Кумедна реакція українців / Скриншот



Нові меми про "Леопарди" / Скриншот

Також українці жартують про те, що нібито перші "Леопарди" від Німеччини вже прибули в Україну.



Жарти українців / Скриншот



"Перші "Леопарди"" / Скриншот

Також у мережі вже готуються до нового флешмобу. Цього разу вони будуть стосуватися ракет ATACMS та винищувачів F-16.



Схоже, що очікує новий флешмоб / Скриншот

ATACMS – це американська тактично балістична ракета класу земля – земля. ЦІ ракети мають функцію стрільби на відстань до 300 кілометрів. Однак тут також багато що залежить від модифікації, яких у США аж п'ять.



Нові меми / Скриншот

Що відомо про важливе рішення Німеччини

25 січня Німеччина погодила передачу Україні роти танків Leopard 2 (14 танків) і дозволила реекспорт іншим країнам.

Німецький уряд заявив, що мета Берліна – швидко зібрати для України два танкові батальйони з танками Leopard 2.

Навчання українського екіпажу має розпочатися найближчим часом, зазначає пресслужба.

F-16 Fighting Falcon – американський багатоцільовий легкий винищувач четвертого покоління компанії Lockheed Martin. За його універсальність та відносно невисоку вартість F-16 вважають наймасовішим винищувачем четвертого покоління у світі.