Добривом для України став ще один російський полковник

Українці продовжують ліквідовувати російських бійців. І тепер студентами-строковиками втрати не обмежуються. Так, сьогодні стало відомо про смерть російського полковника.

Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Читайте також Росіяни втратили близько 100 бійців та техніку при невдалій спробі штурму донецького напрямку

Відомо, що командира 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади – полковника Сергія Порохню – ліквідували 14 березня.

Пізніше скриншот з'явився на сторінці Сухопутних військ Збройних Сил України. Там його перетворили на мем.

Зазначимо, 12-та окрема гвардійська інженерна бригада приписана до Центрального військового округу Росії та базується у Башкортостані на південному Уралі. Задачами таких бригад є:

створення понтонних переправ,

мінування,

спорудження фортифікацій.

Мертві не лише полковники, але й Росія: дивіться, що про це думає Веніславський