Добро існує. У Києві хулігани розбили гітару юному музиканту, за день у Facebook зібрали на нову

У Києві хулігани розбили гітару 14-річному музиканту, про що його мама написала на Facebook, додавши, що поки грошей на новий інструмент родина не має. Менш ніж за добу пост зібрав кілька сотень коментарів з пропозиціями допомогти, а до вечора хлопчик мав нову гітару.

Увечері неділі, 24 березня, на зупинці біля станції метро "Нивки" компанія підлітків напала на 14-річного хлопчика, який повертався з музичного конкурсу. Сам юний музикант не постраждав, однак його гітару розтрощили.

Про інцидент написала мама хлопчика. Вона зазначила, зокрема, що того дня її син отримав свою першу музичну нагороду і повертався додому сповнений вражень. Однак ці відчуття зіпсував прикрий інцидент на зупинці.

Дякую Богу, що син живий і неушкоджений. Шкода ту групу підлітків, які чинять так. Боляче, бо придбати гітару зараз просто немає можливості. Страшно за наше майбутнє...

– написала жінка.

У коментарях до допису вона зазначила, що поруч були дорослі, проте за її сина ніхто не заступився.

Однак, несподівано для самої жінки, на її текст відгукнулося кілька сотень користувачів, серед яких - і відомі музиканти, зокрема Женя Галич та Олександр Положинський. Люди пропонували "скинутися" на нову гітару для хлопчика чи віддати свої, які їм уже не потрібні, "щоб дитина не розчарувалася в людях і продовжувала займатися улюбленою справою". У коментарі "прийшли" і представники магазинів музичних товарів, які готові були надати знижку на інструмент.

Так, увечері в понеділок хлопчик уже грав на новій гітарі, яку йому вручив співак Женя Галич.

"Дякую за щасливі очі сина, за примножене бажання розвиватися в ігрі на гітарі далі. Дякую усім, хто пропонував скинути гроші на картку. Сьогодняшній день перевернув багато чого в моїй голові. Після серії невдач я відчула силу людської доброти і взаємодопомоги", - написала мама хлопчика.