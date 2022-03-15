Доброго вечора, ми з України!: Повітряні Сили ЗСУ показали фантастичне відео з пілотом

Повітряні Сили України активно захищають нашу державу та міста від російських загарбників.

З 24 лютого в Україні триває війна, яку почала Росія. Ворог зустрів тут лютий опір. Одним із важливих фронтів для України – це повітря.

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Відео з українським пілотом

Керівництво Повітряних Сил України опублікувало у мережі ролик з українським пілотом. Це відео військові підсилали відомою фразою: "Доброго вечора, ми з України!".

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10 березня у ЗСУ повідомили про те, що бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил, при вогневій підтримці вертольотів армійської авіації, завдала удару по 2 великих колонах техніки ворога.

На початку березня 2022 року у Генштабі ЗСУ повідомили про те, що Повітряні Сили України прикривають важливі та критичні об’єкти у країні. Зокрема, тоді йшлося про те, що українські військові пілоти здійснюють відбиття ракетно-авіаційних ударів і засобів повітряного нападу ворога.

У ЗСУ заявили про знищення 10 ворожих літаків за добу . У ніч з 10 на 11 березня командування Повітряних Сил України повідомило, що це були літаки, які бомбили мирні міста в Україні.

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