"Доброго вечора, ми з України": Укрпошта оголосила результати конкурсу на ескіз нової марки

Керівництво Укрпошти опублікувало новий дизайн марки, який присвячений темі боротьби українського народу проти російської навали.

Після шаленої популярності марки "русскій воєнний корабль, іді… !" (і навіть продовження серії під назвою "русскій воєнний корабль… всьо"), Укрпошта вирішила запустити нової поштової марки "Доброго вечора, ми з України!". Компанія отримала 1500 ескізів робіт, з яких обрала п'ять. Саме з них і було запропоновано обрати найкращу.

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В голосування взяло участь 834 тисячі людей. Понад 340 тисяч з них вибрали ескіз з трактором, який тягне російський брухт.

"Ну що ж, наш народ вибрав роботу з тим образом, який знайомий кожному. Світло завжди переможе темряву, а чесна праця – злодійство. І для цього не обов'язково мати танки, бо "у своїй хаті своя й правда, і сила, і воля", – заявили з цього приводу в Укрпошті.

В компанії пообіцяли, що нова поштова марка з цією ілюстрацією буде доступна вже через місяць.

Які ще були варіанти

На голосування були запропоновані п'ять варіантів. Перший з них – з вокалістом групи Kalush та українським військовим. Другий – з російським диктатором Путіним. Третій – з гусаком. Четвертий – з трактором, який тягне російський танк (саме він і переміг). П'ятий варіант – зі славнозвісним півником з Бородянки.

Дизайн марок, який пропонувався обрати

У голосування друге місце посів ескіз з Путіним, а третє – з Kalush.

Популярність українських марок

1 березня 2022 року Укрпошта заявила, що випустить марку з девізом "русскій воєнний корабль, іді… !". Це фраза українського прикордонника з острова Зміїний, яка була адресована російському кораблю, капітан якого вимагав в наших захисників здатися. Вони відмовилися, після чого почався потужний обстріл острова. І на деякий час доля українських військових була невідома. Але показала їх мужність перед ймовірною загибеллю. Та згодом виявилося, що вони потрапили в полон, і їх вдалося обміняти.

Тираж марки був один мільйон екземплярів. А випустили її 12 квітня. Люди ставали в довжелезні черги, щоб її купити.

А вже 13 квітня українські військові завдали ракетного удару по кораблю, який погрожував прикордонника на острові Зміїний, після чого і був посланий у відповідному напрямку. Виявилося, що це був крейсер "Москва" – флагман чорноморського флоту Росії. 14 квітня він потонув, що ще більше підняло ажіотаж навколо цієї марки та ілюстрації з неї.

Після цього Укрпошта вирішила ввести нову партію марок "русскій воєнний корабль… всьо". Відмінність від попередньої – на ньому вже не було самого російського корабля, який тепер спочиває на дні морському. Та цього разу кількість екземплярів теж збільшили – до 5 мільйонів.

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Але ці марки побудили в українців любов до філателії, тож Укрпошта вирішила і далі випускати марки на тематику боротьби українського народу проти російської навали.

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