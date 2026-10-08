Просування та фейки ворога на Добропільському напрямку

На Добропільському напрямку росіяни намагаються активно атакувати піхотними підрозділами, що вимагає неабиякої уваги та протидії наших військ. Спостерігається посилення штурмових дій противника, зважаючи на збільшення чисельності піхоти ворога та зміну сезону.

Про спалах ворожих атак на цьому напрямку в ефірі 24 Каналу розповів офіцер 12-й бригади "Азов" Василь "Прозоров" Переверзєв.

Як змінюється ситуація на Добропільському напрямку?

Військовий зазначив, що спалах активності ворожих атак пов'язаний з останнім вагоном, в який намагаються застрибнути росіяни, зважаючи на зміну сезону та погодні умови, на поставлені перед ворогом задачі щодо Донецької області та Добропілля безпосередньо.

Штурмові дії збільшуються: і кількісно, і в живій силі, і тактична авіація допомагає, і SPV, і накопичення сил противника в тому районі,

– зазначив військовий.

Ситуація загально доволі складна, росіяни намагаються просочитися завдяки кількості своєї піхоти, запеклі бої тривають, а українські воїни намагаються їм протидіяти.

Про ситуацію на Добропільському напрямку / дивіться відео

Як штучний інтелект допомагає росіянам з фейками?

Щоб вскочити в той таки останній вагон, росіяни роблять все можливе і навіть не соромляться вдаватися до допомоги штучного інтелекту для того, щоб показати своєму керівництву так звані "флаговтики".

Зафіксовано неодноразово така історія, але українські військові навчилися це відрізняти та розуміти, що як такої паніки нема.

Тут переважно треба цивільний сектор готувати та пояснювати їм, що є такі засоби, до яких вдається ворог, і ситуація не настільки ахова і критична, щоб опускати руки та казати, що все пропало,

– підсумував Василь Переверзєв.

Загалом, ситуація некритична, зважаючи на те, що фактично до жовтня лінія умовного нуля мало змінилася на Добропільському напрямку і південніше Дружківки. Все це результат протидії наших підрозділів.