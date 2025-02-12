Не лише добровільна мобілізація з 18 років: 5 кроків для справжнього посилення армії

В Офісі Президента України планують внести зміни щодо указів про мобілізацію чоловіків, віком від 18 до 25 років. Такий крок передбачає лише добровільну мобілізацію, крім нього є ще 4 важливих моментів, які потрібно зробити для зміцнення української армії.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України, зауваживши, що мовиться також про ревізію військових формувань та рекрутинг. Лише після цих кроків армія посилить свою боєздатність.

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5 кроків для посилення армії

За словами генерала армії, в Україні потрібно провести ревізію військових формувань, не всі з яких залучені у бойових діях. Мовиться приблизно про мільйон осіб, яких можна залучити до війни у різних форматах – на полі бою, для забезпечення.

Другий крок – прямий рекрутинг у бригади та батальйони.

Я контактую з багатьма командирами. Рекрутинг – це ефективна модель дій. Це вмотивовані люди, які йдуть в конкретну бригаду та спеціальності, вони знають, що будуть робити та входять у бойовий колектив,

– наголосив він.

Важливим залишається і загальний рекрутинг. В Україні є рекрутингові центри, які готують майбутніх військових на конкретні спеціальності. Після цього центри контактують з українською армією та відправляють вже навчених бійців у певні підрозділи.

Четвертий крок – мобілізаційний ресурс, який слугує резервом.

П'ятий – добровільна мобілізація чоловіків з 18 до 25 років за контрактом.

Важливо! Офіційної мобілізації з 18 років в Україні немає, вона починається з 25 років.

Маломуж додав, що Україні також може залучити до війська представників інших країн. Для прикладу, колись США та Великобританія готували спецпідрозділи афганських військ, які виїхали за кордон і могли б воювати в Україні.

Потрібно залучати усі ресурси і тоді буде наступне основне завдання-посилення ЗСУ, підняття боєздатності і формування спецпідрозділів для роботи в тилах і флангах, не лише на фронті,

– підсумував він.