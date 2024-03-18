Це не легкий марш: який спротив борці з режимом зустрічають у Росії

Російські добровольці продовжують просуватися по території Росії. Бійці Сибірського батальйону заявили 17 березня, що зайшли до населеного пункту Горьківський у Бєлгородській області та захопили адмінбудівлю.

Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що зараз Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон маневрують у прикордонні та намагаються на різних його ділянках завдавати ударів ворогові. Водночас добровольці наразі не вчиняють рейдів вглиб території Росії.

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Погано для Путіна

Існують різні версії, чому Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон повільно просуваються. Імовірно у них немає таких намірів або ж вони не мають відповідних сил та ресурсів.

Проте інформаційного ефекту вони вже досягли. В Бєлгороді та області не працюють жодні установи, крім виборчих дільниць. А за що місцевим жителям голосувати – за те, що відбувається бомбардування Бєлгорода "невідомими силами"? У них виникають відповідні питання,

– підкреслив військовий оглядач.

Цей інформаційний ефект, на його думку, є дуже поганим для Владіміра Путіна, оскільки свідчить про те, що кремлівська верхівка не здатна гарантувати безпеку на території Росії, хоча раніше вихвалялась тим, що може це робити.

Водночас росіяни чинять спротив добровольцям, тому їхня операція – це не легкий марш. Росія, щоб зупинити їх, навіть бомби скидає, які прилітають по російських селах. Зрозуміло, що своїх людей росіяни ніколи не жаліли,

– наголосив Попович.

Попри те, що для кремлівської верхівки це дуже погана історія, однак вона не завадить їм провести так звані вибори та знову оголосити Путіна президентом.

Хочуть показати, що "все добре"

Росіяни спочатку заявляли, що добровольці знімають свої тік-токи в Сумській чи в Київські області удаючи, що це територія Росії. Потім вони були змушені розповідати, що "вибили всіх добровольців", а насправді не вибили.

Тому їм потрібно наздоганяти реальність якимось чином. Роблять вони це шляхом обстрілів власних земель для того, щоб звітувати Путіну про те, що там все "зачищено",

– зауважив він.

Хоча добровольці попереджали жителів прикордонних областей Росії, що їм краще евакуюватися і багато росіян так і вчинили, влада Курської та Бєлгородської області перешкоджала виїзду місцевого населення.

Військовий оглядач назвав причини, через які це відбувається:

це може бути з боку російської влади прикриття мирним населенням , про що говорять представники добровольчих підрозділів, які зайшли на територію Росії, а точніше – до себе додому;

, про що говорять представники добровольчих підрозділів, які зайшли на територію Росії, а точніше – до себе додому; можливо це створення інформаційної картинки, тому що під час "свята загальноросійського масштабу" – так званих виборів президента, не може бути такого, що хтось тікав з прикордонних областей. Тому і тих, хто евакуюється, зупиняють.

"Російській владі потрібно показати, що "все добре", хоча насправді це не так", – зазначив Денис Попович.

Рейд добровольців на територію Росії: коротко