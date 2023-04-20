Добрязкалися ядеркою: у Росії зняли з посади командувача Тихоокеанськими флотом

У Росії після перевірки відправили у відставку Командувача Тихоокеанського флоту адмірала Сергія Авакянця. Він пробув на посаді аж з травня 2022 року.

Авакянц отримав нове місце роботи. РосЗМІ написали про це з посиланням на заяву віцепрем'єра Юрія Трутнєва, пише 24 Канал.

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Що відомо про звільнення Авакянца

Повпред Путіна в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв заявив, що після звільнення з посади Авакянц буде головою штабу, який куруватиме центри військово-спортивної підготовки та "патріотичного" виховання.

Варто зауважити, що у склад Тихоокеанського флоту Росії входить 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти. Саме вона у листопаді 2022 року під час боїв за Павлівку в Донецькій області та у лютому 2023 року за невдалої спроби наступу на Вугледар зазнала величезних втрат та фактично була розбита.

Термінова перевірка Тихоокеанського флоту

14 квітня Росія раптово вирішила перевірити Тихоокеанський флот. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що всі кораблі привели у повну бойову готовність, підняли увесь екіпаж.

У Росії заявили, що головна мета перевірки: "Нарощування здатності вирішувати завдання щодо відображення агресії ймовірного супротивника".

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявив, що перевірку мали провести у три етапи:

флот мали привести в повну бойову готовність, перевірити чергові сили ППО та підрозділи авіації;

розгорнути сили постійної готовності з пунктів базування до районів бойової підготовки;

відпрацювати навчально-бойові завдання.