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Дочка Хлої Кардашян помітно підросла: чарівне фото

743 Читать новость на русском
Хлої Кардашян
Хлої Кардашян / Instagram

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Хлої Кардашян показала шанувальникам фото своєї з репером Трістаном Томпсоном дочки Тру.

Хлої Кардашян опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram.

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На зворушливому фото зображена 4-місячна донечка Тру в білій сукні.

Шанувальники замилувалися світлиною і в коментарях зазначили, якою гарною є дівчинка: "Найкрасивіше малятко у світі",  "Ніби маленьке янголятко" та інші.

дочка хлої кардашян
Тру Томпсон / Instagram

Нагадаємо, що 12 квітня Хлої Кардашян вперше стала мамою. Пологи зірки були передчасними. Ймовірно, причиною цього стала поява в ЗМІ кадрів, на яких її коханий Трістан Томпсон зраджує Хлої Кардашян з працівницею стриптиз-клубу. На відео, опублікованому в мережі, видно, що баскетболіст розважався з незнайомками та палко цілував їх. На час зради Хлої Кардашян була на 3 місяці вагітності.

Знамениті родичі акторки спершу не коментували резонансного скандалу. Однак згодом Кім Кардашян розповіла, що її сестра Хлої проплакала всю ніч після оприлюднення новин про зраду її чоловіка. Водночас родичі, які з першого дня знайомства з Трістаном Томпсоном були проти їх стосунків, ніколи не пробачать баскетболісту цієї зради. Про це розповідали інсайдери.

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Зіркові мами Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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