Додаток "Дія": які проблеми знайшли українці та що відповідають розробники

Немає фото, не відображаються документи або мого банку немає серед переліку. З такими проблемами зіткнулися користувачі додатку "Дія" та поставили йому 3 зірки із 5 можливих. Ми проаналізували найпоширеніші проблеми користувачів та знайшли на них відповіді у розробників.

В Україні 9,5 мільйонів водіїв. Лише 2,5 мільйони (тобто 26%) можуть скористатися додатком без жодних проблем. Ще 3 мільйонам доведеться проходити додаткову онлайн-верифікацію. Іншим потрібно звертатися в МВС особисто. Все через те, що в Україні лише останні 7 років оцифровували документи. Тому з проблемою переважно зіткнулися ті, хто виробив документи до 2013.

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Додаток запрацював 6 лютого. Його вже завантажили понад півтора мільйона українців, що підняло його на першу сходинку в Play Market (Україна) та App Store (Україна). Наразі користувачі оцінили додаток в 3/5 балів.

Чому я маю реєструватися через банк?



Авторизація через BankID / Дія

Якщо людина не співпрацює з жодним банком в Україні, вона не зможе авторизуватися в цьому додатку. І надалі не зможе користуватися послугами, які пропонує держава в смартфоні. Як так?

– коментує Катерина Бочкарева в Play Market.

Ви можете авторизуватися через будь-який із 12-ти банків, які підтримують BankID. Авторизація через банк потрібна, щоб саме ви побачили свої документи, а не хтось інший. Банк – це найбільш надійний спосіб ідентифікувати особу, відповідають розробники додатку.

Наразі в додатку можуть авторизуватися лише клієнти одного з 12 банків: Альянс-банк, Банк Форвард, Південний, ПУМБ, Monobank, Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-банк, Банк Восток, Ідея Банк та А-Банк. Ці банки приєдналися до системи BankID. Це спеціальна система, яка забезпечує віддалену ідентифікацію людини.

Я клієнт Приватбанку, але не можу авторизуватися



Авторизація в Дії через Приват24 / Дія

Не бачу в переліку банків для реєстрації ПриватБанк. Хоча у відгуках пишуть, що заходять через цю авторизацію. Це глюк?

– запитує Вікторія Решетиловська в Play Market.

Якщо у застосунку ви не бачите в списку на авторизацію Приватбанк, встановіть, будь ласка, додаток Приват24 на свій телефон та побачите його у списку. Також необхідно оновити даний застосунок банку до останньої версії, розповідають в "Дії".

Чому мої права відображаються без фото?

В моєму посвідченні відсутня фотографія і мені пропонують записатися в електронну чергу, щоб змінити посвідчення замість того, щоб просто завантажити фото,

– коментує Наталія Кенсицька в Play Market.

Якщо маєте ID-картку або біометричний закордонний паспорт, то можна пройти верифікацію документів у кабінеті водія https://e-driver.hsc.gov.ua/. Але це за умови, що в записах транспортного реєстру немає помилки у вашому ідентифікаційному номері. Тоді фотографія підтягнеться звідти. Якщо ні, то доведеться записуватися в електронну чергу та йти в МВС виробляти водійське посвідчення нового зразка, пояснюють розробники.

Деякі користувачі також зауважили, що їхні водійські посвідчення підтягнулися з фотографією іншої людини. У такому випадку потрібно перейти до електронного кабінету водія та верифікувати своє посвідчення (тобто просканувати його з обох боків). В коментарі зазначте вашу проблему. Цю інформацію перевіряють люди, а тому не очікуйте на миттєвий результат. Якщо пройшло багато часу після верифікації, то спробуйте видалити та встановити додаток ще раз, радять розробники.

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Чому в додатку немає моїх документів?

За три дні не підтягнуло жодних документів. Двічі перевстановлював додаток, але безрезультатно,

– коментує Ілля Волков у Play Market.

Ми запустили два додаткових онлайн-сервіси – це верифікація посвідчення водія та верифікація техпаспорта. Ці сервіси дозволяють сфотографувати дві сторони водійського посвідчення або техпаспорта та завантажити їх в кабінет водія. Працівники "Дії" перевіряють і, якщо все добре, то документи з'являться в "Дії". Якщо ні, то потрібно записатися в електронну чергу і йти в сервісний центр особисто, розповідають розробники.

Електронний реєстр створили лише у 2013 році, тому багато документів можуть бути неоцифровані. Водійські посвідчення почали оцифровувати у 2014, але це не означає, що всім, хто має старіші посвідчення, треба виробляти нові. Держава синхронізувала демографічні та транспортні реєстри, тому даних може вистачити, а якщо не вистачає фото, то його можна підтягнути онлайн з біометричного закордонного паспорта. Та це не з усіма працює. Документи також могли не підтягнутися через зміну особистих даних.

"Додаток не може бути встановлений на цьому пристрої". Що робити?

"Додаток не може бути встановлено на цьому пристрої". У мене звичайний китайський смартфон на новому Андроїд. Будемо чекати виправлень,

– коментує Володимир Шевченко у Play Market.

Швидше за все, на телефоні встановлені root-права. Їх потрібно вимкнути і тоді вдасться авторизуватися. Якщо ні, то напишіть нам у службі підтримки – https://chat.diia.gov.ua/, відповідають у "Дії".

Чи можна завантажити техпаспорт автомобіля, яким я користуюся, але не є власником?



Питання про техпаспорт / Дія

Користуюся автомобілем чоловіка, і цей додаток, на жаль, змушує носити з собою в таких випадках пластиковий документ. Це недолік додатку,

– написала Тетяна Близнюкова у коментарі в Play Market.

Цифровий документ відображається тільки у власників авто. Усі інші водії мають користуватися пластиковим оригіналом документа. Ви не зможете "додати користувача" або "поділитися документом". Зараз також немає можливості додати техпаспорт за довіреністю.

Чому "техпаспорт" і "права"Українці в коментарях зауважили, що розробники та люди, які просувають додаток "Дія" використовують неправильні слова, тобто "техпаспорт" замість "свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу" і "права" замість "водійське посвідчення", які насправді мають інше значення. На це у "Дії" відповіли так: "Ми розуміємо різницю, але намагаємось спілкуватись простою і зрозумілою мовою, не вживаючи канцеляризмів".

Переваги додатку "Дія"



Де використати цифрове посвідчення / Дія

Попри те, що додаток викликав багато невдоволення серед українців, чиї дані не були завчасно оцифровані, для всіх інших він відкриває широкі можливості. Україна – 10 країна у світі, яка пропонує своїм громадянам використовувати електронні посвідчення водія замість пластикових. Цифрове водійське посвідчення тепер можна показати не лише представнику поліції, а й провіднику в поїзді чи працівнику пошти, щоб засвідчити особу.

До теми: Усі державні послуги мають оцифрувати за три роки

До кінця лютого в додатку з'явиться ID-картка. У "Дії" вже шукають бета-тестувальників для тестування послуг для ФОПів. Зовсім скоро планують запуск студентського та автоцивілки. За три роки планують оцифрувати всі державні послуги.

Завантажити додаток можна в Google Play та Apple Store.