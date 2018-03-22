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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Додаток IKEA може віртуально "розмістити" меблі з каталогу в кімнаті

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Додаток IKEA може віртуально
Додаток IKEA може віртуально "розмістити" меблі з каталогу в кімнаті

Компанія IKEA розробила додаток доповненої реальності Place, який може віртуально "розмістити" меблі з каталогу в кімнаті, щоб відразу оцінити, як вона буде виглядати.

Про це пише tehnot.com.

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Цей додаток доступний для Android-смартфонів. Додаток вже є у Google Play. Раніше була випущена програма і для iOS.

Додаток використовує платформу доповненої реальності ARCore, а тому буде працювати тільки на тих пристроях, які підтримують її. Це, зокрема, серія Pixel від Google, Samsung Galaxy S8, S8 +, Note8, S7 і S7 edge, LG V30 і V30 +, Asus Zenfone AR, OnePlus і OnePlus 5.

При цьому у майбутньому список сумісних пристроїв планують розширити.

Додаток IKEA може віртуально «розмістити» меблі з каталогу в кімнаті

Тепер вибирати меблі ще зручніше

Теги: Інтернет Техно
Джерело: 24 Канал
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