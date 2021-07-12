Проросійський Додон неоднозначно привітав Санду з перемогою її партії на виборах у Молдові

Проросійський політик Ігор Додон привітав партію "Дія та солідарність" і президентку Майю Санду з перемогою на виборах до парламенту Молдови. Проте, не все так однозначно.

Колишній глава країни сказав про "захоплення держави, але з іншої точки зору". Відповідну заяву він зробив під час пресконференції 12 липня.

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Я хочу привітати PAS (партію "Дія та солідарність – 24 канал) і пані Майю Санду з отриманим результатом. Відсьогодні їм належить повна влада – і апарат президента, і парламент, і уряд, і конституційний суд. Тепер у нас свого роду захоплена держава, але з іншої точки зору,

– зазначив проросійський політик.

Додон не бачить нічого дивного у тому, що на виборах перемогла партія Майї Санду. Водночас додав, що його Партія соціалістів Молдови переходить в опозицію.

"Це демократія, коли змінюється влада. Ми нічого не бачимо в цьому дивного, народ захотів змін", – підсумував він.

Парламентські вибори у Молдові

У Молдові президентка Майя Санду 28 квітня розпустила парламент і призначила дострокові вибори.

Ексглава країни Ігор Додон, який відомий своїми проросійськими поглядами, виступав проти цього рішення.

Розпуск і так звана "чистка" парламенту була однією з обіцянок Майї Санду перед президентськими виборами.

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