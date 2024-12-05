Росія та Білорусь готуються укласти договір про гарантії безпеки

Росія погодилась укласти з Білоруссю договір про гарантії безпеки. Таку пропозицію МЗС Росії ухвалив Путін.

Гарантії безпеки діютимуть у рамках так званої Союзної держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Про що домовилися Росія та Білорусь

Російський лідер Владімір Путін розпорядився прийняти пропозицію МЗС Росії і підписати з Білоруссю договір про гарантії безпеки.

Він діятиме у рамках Союзної держави, яку раніше білоруський та російський диктатори вирішили сформувати.

Зміст договору поки не розголошується. МЗС Росії дозволили вносити незначні зміни в нього.

Також з розпорядження Путіна слідує, що договір слід підписати на "вищому рівні". Відповідно його, умовірно невдовзі підпишуть самі лідери країн.



Текст розпорядження Путіна / Фото російських ЗМІ

Нагадуємо, Олександр Лукашенко заявив про бажання розмістити ракету "Орешник" на території Білорусі. Він захопився її потужністю та заявив, що вона покращить обороноздатність "Союзної держави".