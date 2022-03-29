Договори ніяк не зачіпатимуть членство України в ЄС, – Чалий
У Туреччині 29 березня завершився перший день переговорів між Україною та Росією щодо припинення війни. Українська делегація заявила, що вступ до Євросоюзу є незмінним пріоритетом.
Про це сказав член української делегації Олександр Чалий після переговорів. Він зазначив, що Україна не розміщуватиме на своїй території іноземні військові бази та військові контингенти, а також не вступатиме у військово-політичні союзи.
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"Проведення військових навчань на нашій території буде зі згоди країн-гарантів. Але принципово важливо, це одна з наших позицій, ніщо в майбутньому договорі не заперечуватиме вступ України до Європейського Союзу. І країни-гаранти беруть на себе зобов'язання сприяти цим процесам. Це ключовий момент", – сказав Чалий.
Що відомо про переговори
Наразі делегації не підписували ніяких домовленостей. Росія отримала від України пропозиції щодо договору про гарантії безпеки. Країнами гарантами можуть стати:
- країни Радбезу ООН,
- Китай,
- Туреччина,
- США,
- Франція,
- Німеччина,
- Ізраїль,
- Канада
- Італія.
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