Договори ніяк не зачіпатимуть членство України в ЄС, – Чалий

У Туреччині 29 березня завершився перший день переговорів між Україною та Росією щодо припинення війни. Українська делегація заявила, що вступ до Євросоюзу є незмінним пріоритетом.

Про це сказав член української делегації Олександр Чалий після переговорів. Він зазначив, що Україна не розміщуватиме на своїй території іноземні військові бази та військові контингенти, а також не вступатиме у військово-політичні союзи.

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"Проведення військових навчань на нашій території буде зі згоди країн-гарантів. Але принципово важливо, це одна з наших позицій, ніщо в майбутньому договорі не заперечуватиме вступ України до Європейського Союзу. І країни-гаранти беруть на себе зобов'язання сприяти цим процесам. Це ключовий момент", – сказав Чалий.

Що відомо про переговори

Наразі делегації не підписували ніяких домовленостей. Росія отримала від України пропозиції щодо договору про гарантії безпеки. Країнами гарантами можуть стати:

країни Радбезу ООН,

Китай,

Туреччина,

США,

Франція,

Німеччина,

Ізраїль,

Канада

Італія.

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