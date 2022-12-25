Обсяг доходів Росії зменшується: економіст про те, як на це вплинула нафта

Обсяг доходів у Росії зменшується. На це не в останню чергу впливає нафта, санкції накладені на неї, ембарго на її купівлю і стеля цін.

Таку думку 24 каналу висловив економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Раніше повідомлялось про те, що ціни на нафту різко зросли через новий "сюрприз" від Росії.

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Нафтові доходи Росії

Пендзин розповів, що нафтові доходи, які отримує Росія – це приблизно третина російського бюджету, тобто нафтодолари дуже важливі й загальний обсяг є визначальним з точки зору формування бюджетних програм Росії. Подібні речі піднімали з 2014 року, але безпрецедентно в 6 і 8 пакеті санкцій вперше були введені обмеження по російській нафті Перший ввів ембарго на купівлю Європою російської нафти, а другий ввів стелю цін.

Так, 60 доларів за барель це нині вище тієї ціни, яка сьогодні сформувалась на російську нафту. У портах Балтійського моря російську нафту можна купити за 53 долари за барель, а у Новоросійську на Чорному морі – навіть за 49. Однак, слід розуміти, що це перша спроба європейських країн встановити максимальну ціну, до того ж поляки взагалі пропонували встановити 30 – 35 доларів, що було б дійсно серйозним ударом,

– зазначив економіст.

Пендзин про те, що обсяг доходів Росії зменшується і як на це вплинула нафта: дивіться відео

Обсяг доходів Росії зменшився

Він продовжив, що нині ми вже бачимо, як обсяг доходів, що отримує російський бюджет зменшився. Дійсно, росіяни планують зменшити загальний добуток нафти, бо загальний обсяг контрактів, що заключає Росія по нафті також зменшився. Це пов'язано з тим, що російська нафта є дуже токсичною.

"Нині дуже багато країн, дуже багато переробників намагаються відмовлятись від російської нафти. У світі існує чітке бачення, що купувати російську нафту – це фінансувати війну в Україні", – зауважив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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