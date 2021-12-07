Доки Захід України засипає снігом, у Криму – плюсовий температурний рекорд

У Криму 7 грудня повітря прогрілось до рекордних плюсових температур. На тимчасово окупованому півострові кажуть, що це максимальні показники за весь період метеоспостережень.

Про це ЗМІ повідомила керівниця гідрометцентру окупованого Криму Тетяна Любецька. Вона зазначила, що температура повітря у Сімферополі – +21,4.

Тим часом Дороги в центральній та північній Україні скує ожеледиця

Попередній максимум зафіксували у 2008 році

Востаннє максимум було зафіксовано у 2008 році – 19,4 градуса. Перекрито абсолютний максимум за великий період спостережень з 1916 року,

– сказала Любецька.

Синоптики кажуть, що така практично літня погода у грудні протримається недовго. Вже 8 грудня півострів накриє похолодання. Спочатку температура понизиться до +13, а 9 грудня – ще до +7.

У ніч на 1 грудня на півострові падав сніг

Потепління на півострів прийшло після холодної суботи та неділі, протягом яких падали дощі. А попереднього тижня у Криму навіть випав сніг.

Це цікаво У львівському парку розвісили шуби: стартувала нова важлива акція

Яку погоду обіцяють в Україні 8 грудня:

Західні області продовжить засипати снігом. Тут буде морозяно – стовпчики термометрів опустяться нижче нуля на кілька градусів.

Без опадів – на Сході, а також на Закарпатті.

На решті укранських територій – мокрий сніг з дощем або просто зливи.

У південних областях – досить тепло, повітря прогріється навіть до +10.

Пригадайте, як Україну засипало першим снігом: відео