Докладаємо усіх зусиль, – Кулеба про закриття неба над Україною
7 березня 2022 , 22:20Читать новость на русском
Джерело:телеканал "Рада"
Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Київ робить все можливе, аби небо над Україною таки закрили. Також дипломати посилено працюють над тим, аби українці отримати якомога більше протизенітної збброї.
Як повідомив голова МЗС, питання "закритого неба" – дуже важке та делікатне.
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